ITF Croissy-Beaubourg - Greet Minnen au 2e tour sans perdre le moindre jeu

Minnen rencontrera au deuxième tour une autre Russe, Julia Avdeeva (WTA 511), issue des qualifications, qui a battu 6-2, 6-4 la Française Yasmine Mansouri (WTA 482). Deux autres Belges disputent le simple en Seine-et-Marne et entreront en lice plus tard dans la journée: Yanina Wickmayer (WTA 211), opposée à la Britannique Eden Silva (WTA 299), et Ysaline Bonaventure (WTA 85/N.2), qui rencontrera la Française Audrey Albie (WTA 231). (Belga)