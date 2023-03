Le Bangladesh interdit les plastiques dans les Sundarbans, plus vaste mangrove au monde

Les Sundarbans composent une partie du littoral du Bangladesh et abritent certaines des espèces animales les plus rares au monde, dont le tigre du Bengale et le dauphin de l'Irrawaddy. Le ministre de l'Environnement Shahab Uddi a annoncé lundi une interdiction des plastiques à usage unique sur 6.500 kilomètres carrés de la mangrove qui s'étend sur quelque 10.000 km2 de terre et d'eau. Sa décision a été immédiatement saluée par les écologistes qui blâment les quelque 200.000 touristes visitant la mangrove chaque année, selon les chiffres du gouvernement. "Quand ils visitent la forêt, ils y introduisent des bouteilles d'eau jetables, des assiettes en plastique à usage unique, des bouteilles et des canettes de boissons gazeuses", a expliqué à l'AFP Abu Naser Mohsin, un conservateur forestier du gouvernement, "c'est difficile de nettoyer". Une partie des Sundarbans a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1997. Les mangroves protègent les côtes de l'érosion et des phénomènes météorologiques extrêmes, améliorent la qualité de l'eau en filtrant les polluants et servent de nurseries à de nombreuses espèces marines. Elles contribuent aussi à lutter contre le changement climatique en capturant des millions de tonnes de CO2. Les défenseurs de l'environnement tirent régulièrement la sonnette d'alarme au sujet des menaces environnementales pesant sur les Sundarbans et ciblent notamment une centrale électrique au charbon entrée en fonction en 2022 à l'extrémité nord de la région. Les Sundarbans, situés à l'embouchure des fleuves Gange et Brahmapoutre entre l'Inde et le Bangladesh, contribuent également à protéger les communautés côtières des cyclones fréquents pendant la mousson. (Belga)