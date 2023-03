Le plan communal d'urgence enclenché à la suite d'un incendie chez Arcelor Mittal à Ougrée

Le feu s'est propagé peu après 09h00 mardi sur le site du haut-fourneau B d'Arcelor Mittal. "Cet incendie a eu pour conséquences des émanations de CO via les canalisations d'égouttage dans certaines habitations du quartier du Biez-du-Moulin. Dès lors, le plan communal d'urgence a été enclenché", détaille la ville de Seraing dans un communiqué. Les services de secours ont procédé à l'évacuation des habitants de la Place Bourdouxhe, de la rue Davio, de la rue du Loup, de la rue Petite Commune et de la rue Cerfontaine. Les riverains ont été invités à se rendre vers le hall omnisports d'Ougrée, situé avenue du Centenaire, où une prise en charge par les services publics compétents est assurée. Mardi vers 14h00, les hommes du feu liégeois étaient toujours sur le lieu de l'incendie. La ville de Seraing précise dans son communiqué que les riverains seront invités à aérer leur habitation au minimum une heure lorsque la situation sera revenue à la normale. La cause de l'incendie n'est pas encore connue. (Belga)