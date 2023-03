Le plan communal d'urgence est levé à Ougrée, du CO a été détecté dans 50 maisons

La présence de CO a été détectée dans 50 maisons, mais des opérations de ventilation positive ont permis de normaliser la situation, précisent les autorités communales. Ces dernières rappellent aux résidents du quartier de "ventiler impérativement" leur domicile "au minimum 1 heure dès leur retour". Elles font également état de 30 habitants examinés par les services médicaux, de 13 autres qui ont dû transiter par un centre d'accueil et d'une dernière personne évacuée vers le CHU au Sart-Tilman. Cinq ambulances, un Smur, une vingtaine d'intervenants de la Croix-Rouge, 40 policiers, 30 pompiers et 15 agents de la Ville et du CPAS ont été impliqués dans la gestion de l'incident, détaillent les autorités sérésiennes, qui soulignent que "de nombreux moyens ont été mobilisés pour gérer cet incident: les services de secours, la Ville de Seraing, le CPAS de Seraing, les services hôteliers du CHBAH et les services du gouverneur de la province de Liège". La phase communale du plan d'urgence avait été enclenchée à 10h46 mardi matin. L'incendie avait provoqué une propagation de CO dans le réseau d'égouttage. (Belga)