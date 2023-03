NBA - Denver se joue de Philadelphie avec une nouvelle performance de Jokic

Le Serbe devient le troisième joueur de l'histoire à réussir dix matchs à au moins 20 points, 15 rebonds et 10 assists lors de la même saison, après Wilt Chamberlain et Oscar Robertson. Privés de James Harden et Joel Embiid, les Sixers se sont appuyés sur Tyrese Maxey (29 points). Denver (51 victoires, 24 défaites) reste en tête de la conférence Ouest. Philadelphie, qui concède un troisième revers de rang, est troisième à l'Est avec 49 victoires et 26 défaites. Minnesota (39 victoires, 37 défaites) a retrouvé sa place dans le top-6, directement qualificatif pour les playoffs, grâce à sa victoire 115-119 à Sacramento. Les Kings, troisièmes (45 victoires, 30 défaites), pouvaient valider leur ticket pour les playoffs, mais les Timberwolves en ont décidé autrement au terme d'une solide prestation collective, avec sept joueurs à minimum 14 points, Jaden McDaniels (20 points) étant le plus prolifique. Derrière Sacramento, on retrouve Phoenix (40 victoires, 35 défaites) et les Clippers (40 victoires, 36 défaites), respectivement victorieux face à Utah (103-117) et Chicago (124-112). Après quatre défaites de rang, Dallas a renoué avec le succès, 104-127 à Indiana, et s'est relancé dans la course aux playoffs. Les Mavericks, portés par Luka Doncic (25 points), occupent la 11e place avec 37 victoires et 39 défaites. A l'Est, Milwaukee, sans Jrue Holiday et Giannis Antetokounmpo, s'est imposé 117-126 à Detroit. Khris Middleton (34 points) et Brook Lopez (24 points, 14 rebonds) ont joué les premiers rôles pour les Bucks, leaders de la conférence avec 54 victoires et 21 défaites. (Belga)