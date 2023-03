Nicole de Moor demande le réexamen du statut d'un Syrien arrêté pour crimes de guerre

(Belga) La secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration, Nicole de Moor (CD&V), a demandé au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) de réexaminer, en contact étroit avec le Parquet et les services de sécurité, le statut de réfugié d'un Syrien arrêté parce qu'il est soupçonné d'avoir commis des crimes de guerre en Syrie, indique son cabinet mardi.