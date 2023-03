Procès des attentats à Bruxelles - L'audience de mardi sera jalonnée des souvenirs de victimes de l'attentat à Maelbeek

En début de journée, la cour entendra notamment Jaana Mettälä, une Suédoise qui était enceinte de six mois lorsqu'elle a été prise dans l'attaque de Maelbeek. Sabine Borgignons viendra également déposer son histoire. Cette rescapée de la station de métro bruxelloise s'est réveillée quelques semaines après les faits avec les tympans percés et des brûlures, mais sans aucun souvenir des attaques. Alors qu'il n'était pas prévu qu'elle vienne témoigner, sa mère ajoutera elle aussi sa pierre à l'édifice de mémoire, clôturant l'audience du jour. Manuel Martinez racontera aussi son parcours du combattant. Ancien sportif, l'homme a survécu à l'explosion de l'aéroport de Bruxelles, mais il a subi de nombreuses opérations depuis lors. Dix hommes sont accusés dans le procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Oussama Atar, qui serait mort en Syrie, fait défaut. Huit autres - Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Sofien Ayari, Bilal El Makhoukhi, Hervé Bayingana Muhirwa, Ali El Haddad Asufi et Smail Farisi - sont accusés de participation aux activités d'un groupe terroriste, d'assassinats terroristes sur 32 personnes et de tentatives d'assassinat terroriste sur 695 personnes. Le neuvième, Ibrahim Farisi, ne doit répondre que de participation aux activités d'un groupe terroriste. Cette semaine est consacrée aux derniers témoignages de victimes et à leurs proches. L'interrogatoire des accusés est prévu la semaine prochaine. (Belga)