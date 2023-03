Réforme des retraites en France - La Tour Eiffel fermée en raison de la grève

L'appel à la grève des deux syndicats des employés de la société d'exploitation (Sete), la CGT et FO, fait que la Dame de Fer "n'a pas les effectifs pour ouvrir", a précisé la Sete, mais le parvis reste accessible. L'accès à l'espace situé entre les quatre pieds du monument, protégé par un mur de verre, est en effet assuré par un prestataire de sécurité dont le personnel est présent, selon la même source. Les contrôles de sécurité ont donc toujours lieu aux points d'entrée. "Les salariés suivent le mouvement national" mais il n'y a "pas de blocage d'accès" au monument, l'un des plus visités au monde, précise encore la Sete, qui emploie environ 350 personnes. Le préavis de grève étant non reconductible, toujours selon la Sete, la Tour Eiffel doit rouvrir mercredi. Les opposants à la réforme des retraites manifestent à nouveau partout en France mardi, pour une dixième journée d'action à haut risque. Les autorités tablaient sur de 650.000 à 900.000 manifestants dans près de 200 villes, dont 70.000 à 100.000 à Paris, où le cortège devait relier dans l'après-midi la place de la République à celle de la Nation. (Belga)