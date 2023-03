Un réseau ayant éludé 303 millions d'euros de taxes démantelé par le parquet européen

Les perquisitions ont été menées dans des locaux de stockage et des bureaux à Liège Airport et à Zeebrugge, ainsi qu'au domicile des suspects situés à Ans, Liège et Visé. Les charges retenues sont la falsification, la fraude aux droits de douane et à la TVA, le blanchiment d'argent et la participation à une organisation criminelle. Dans le radar de cette enquête surnommée "Silk Road" (Route de la Soie), figurent des exportateurs chinois soupçonnés d'avoir mis en place un système complexe pour échapper au paiement de la TVA sur les biens importés, via des entreprises belges et un certain nombre de fausses sociétés situées dans différents États membres de l'UE. Selon l'enquête, les entreprises belges, intervenant comme les représentantes des exportateurs chinois en matière de TVA et de droits de douane, déclaraient que les biens entrant à Liège Airport (équipement électronique, jouets, accessoires...) étaient destinés à d'autres États membres de l'UE, afin de bénéficier d'une exemption de TVA à l'importation selon la procédure européenne CP42. Ce régime douanier, mis en place pour faciliter les échanges transfrontaliers, exonère l'importateur de payer la TVA dans le pays d'importation, si les biens sont destinés à un autre État membre européen. Au moins 303 millions d'euros de TVA et 6,6 millions d'euros de droits de douane auraient ainsi été éludés. Les perquisitions ont été menées avec le soutien d'Europol, de l'administration belge des douanes et des accises, ainsi que de la police belge - locale et fédérale -, précise le parquet européen dans son communiqué. (Belga)