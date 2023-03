Une plainte contre Sepp Blatter dans l'affaire du musée de la FIFA classée

La FIFA avait déposé une plainte pénale contre Blatter et trois autres responsables en raison, entre autres, d'un contrat de location de plusieurs décennies pour son musée du football à Zurich, inauguré en 2016, et des coûts élevés, qui atteignaient les 500 millions de francs suisses. A l'époque, l'instance dirigeante du football avait parlé d'une "mauvaise gestion criminelle de la part de l'ancienne direction de la FIFA et des entreprises nommées par cette dernière dans le cadre du projet." "Toutefois, aucun comportement pénalement répréhensible au sens d'un manquement aux obligations n'a pu être établi", a annoncé le Ministère public. Celui-ci a prononcé une ordonnance de classement et de non-entrée en matière. "Le cas est tellement clair qu'aucun autre jugement n'était à attendre", s'est réjoui mardi un Sepp Blatter dans une réaction écrite transmise à différents médias, dont l'agence de presse suisse ATS. (Belga)