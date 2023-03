WTA Miami - Aryna Sabalenka poursuit sa route, Bianca Andreescu quitte le court en chaise roulante

Sabalenka, favorite du tournoi avec la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 7), qui a éliminé Elise Mertens (WTA 39) 6-4, 6-3, rencontrera pour une place dans le dernier carré la Roumaine Sorana Cirstea (WTA 74), victorieuse 7-6 (7/3), 6-4 de la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 76). Bianca Andreescu (WTA 31), finaliste en 2021, a abandonné contre Ekaterina Alexandrova (WTA 18). La Canadienne s'est blessée à la cheville gauche. Après avoir reçu les premiers soins sur le court, elle a été évacuée en chaise roulante, en pleurs. Andreescu, 22 ans, lauréate de l'US Open 2019, avait fait une saison blanche en 2020 à cause de blessures et de la pandémie de Covid-19. L'année passée, elle n'avait fait son retour en compétition qu'en avril après une pause de six mois. Alexandrova affrontera la Tchèque Petra Kvitova (WTA 12), venue à bout 7-5, 7-6 (7/5) de la Russe Varvara Gracheva (WTA 54). L'Américaine Jessica Pegula, troisième mondiale, a battu la Polonaise Magda Linette (WTA 19) 6-1, 7-5 et jouera en quarts de finale contre la Russe Anastasia Potapova (WTA 26/N.27), sortie victorieuse 6-4, 7-6 (7/4) de son duel avec la Chinoise Zheng Qinwen (WTA 23/N.23). (Belga)