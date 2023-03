Accords avec le Luxembourg sur l'échange d'informations en cas de risques radioactifs

Selon la ministre, cet accord doit permettre de prendre très rapidement les mesures de protection nécessaires. La Belgique et le Luxembourg transmettront de manière structurée des renseignements en cas d'incidents nucléaires. Les informations qui seront ensuite diffusées à la population et aux médias feront également l'objet d'une concertation. Les accords de travail seront testés annuellement dans le cadre d'un exercice. Le Centre de crise national belge (NCCN) sera chargé de la mise en œuvre opérationnelle de l'accord de coopération. Lors de ce sommet, la ministre Verlinden en a aussi profité pour aborder de nombreux sujets avec son homologue luxembourgeoise Taina Bofferding, peut-on lire dans le communiqué. "Des thématiques telles que la lutte contre les catastrophes et la gestion de crises, tant au niveau national qu'au sein de l'Union européenne, ont entre autres été abordées. Le franchissement des frontières nationales par les services de secours, l'assistance à l'équipe belge B-FAST pour le déploiement de l'hôpital de campagne en Turquie après le tremblement de terre et les avancées du traité de coopération policière BENELUX figuraient également à l'ordre du jour." (Belga)