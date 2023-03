Asile et migration - La Grèce prolonge le droit de résidence des enfants migrants

Les migrants de seconde génération nés en Grèce ont désormais droit à un permis de séjour de 10 ans, contre un maximum de cinq ans jusqu'ici, a déclaré le ministre des Migrations Notis Mitarachi devant le Parlement. Les mêmes droits s'appliqueront aux ressortissants hors UE scolarisés en Grèce pendant six ans avant l'âge de 23 ans, a-t-il ajouté. Pour les mineurs non accompagnés, les exigences sont d'au moins trois ans passés dans l'enseignement secondaire, selon M. Mitarachi. La nouvelle législation s'appliquera à partir de janvier 2024, a précisé le ministre. La loi a été critiquée par des organisations de défense des droits humains. Le Conseil grec pour les réfugiés a jugé certaines exigences "irréalistes", soulignant que les mineurs isolés, souvent victimes d'exclusion, auraient du mal à remplir les critères scolaires. Quelque 750.000 étrangers vivent légalement en Grèce, qui a délivré plus de 150.000 permis de séjour en 2022, selon le ministère des Migrations. (Belga)