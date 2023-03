Brussels Airport attend près d'1,1 million de voyageurs pendant les vacances de Pâques

Le vendredi 31 mars et le dimanche 2 avril seront les principaux jours de départ du premier week-end des vacances. Parmi les destinations "soleil" les plus tendances, on retrouve l'Espagne et les îles Canaries, le Portugal, Le Cap-Vert, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, l'Italie, la Croatie, la Grèce, la Turquie, Malte ou encore Chypre. Les citytrips en Europe sont aussi populaires, tout comme les contrées lointaines (États-Unis, le Canada, la République dominicaine, Cuba, le Mexique, Émirats arabes unis) qui ont le vent en poupe. Au total, l'aéroport proposera des vols directs vers 160 destinations différentes. "Pour les passagers se rendant à l'aéroport en voiture, il est vivement conseillé de réserver une place de stationnement en ligne à l'avance", prévient toutefois Brussels Airport, rappelant que le site est également accessible via les transports en commun. Pour la toute première fois, seuls les élèves de l'enseignement flamand auront congé durant les vacances de Pâques, programmées du 1er au 16 avril. Les établissements scolaires francophones fermeront eux leurs portes durant les deux premières semaines du mois de mai. (Belga)