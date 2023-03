Cinq suspects arrêtés dans un vaste dossier de blanchiment d'argent

Les investigations ont débuté en 2020 lorsque la police a obtenu des informations selon lesquelles un Belge de 46 ans blanchissait de très grosses sommes d'argent provenant notamment de l'importation de cocaïne. Pour ce faire, l'homme utilisait plusieurs sociétés qui lui appartenaient et un réseau de plusieurs personnes. Selon le parquet, le quadragénaire a également rendu des services à des organisations criminelles qui cherchaient à extraire des lots de cocaïne de conteneurs dans le port d'Anvers. L'homme est également soupçonné d'avoir blanchi, avec l'aide de complices, des fonds provenant de compagnies pétrolières multinationales grâce à un système de faux contrats et de fausses factures. L'argent était transféré vers ses propres sociétés, ainsi que vers des comptes aux Émirats arabes unis et en Bulgarie, puis blanchi via l'achat et la vente de montres de luxe. "Les données issues du craquage de la messagerie Sky ECC ont fourni des informations supplémentaires sur cet important réseau de blanchiment d'argent", a indiqué Kristof Aerts, porte-parole du parquet. En plus des perquisitions en Belgique, des opérations similaires ont été effectuées en Suisse et au Royaume-Uni sur demande des autorités belges. À l'issue de celles-ci, cinq hommes entre 33 et 51 ans ont été présentés à un juge d'instruction belge pour blanchiment d'argent, falsification et organisation criminelle. Un suspect a été libéré sous conditions. Les quatre autres ont été placés sous mandat d'arrêt. (Belga)