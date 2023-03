Coupe CEV - Roulers à Modène ce soir pour le premier acte de sa quatrième finale européenne

En 1998 et en 1999, Roulers s'était incliné en finale de la Coupe Challenge, la troisième compétition européenne. Dans les deux cas, un club italien l'avait privé du trophée, d'abord Trévise puis Palerme. La troisième finale européenne était la bonne pour Roulers, qui avait remporté la Top Teams Cup, le nom précédent de la Coupe CEV, en 2001 face aux Portugais d'Espinho. Le champion de Belgique va tenter d'ajouter une nouvelle fois son nom au palmarès de la C2 du volley, appelée Coupe des vainqueurs de coupe jusqu'en 2000 puis Top Teams Cup jusqu'en 2007. Les hommes de Steven Vanmedegael avaient commencé leur saison en Ligue des Champions, où ils s'étaient classés troisièmes de leur groupe derrière Civitanova et Tours. Reversés en Coupe CEV, ils ont remporté le derby belge contre Maaseik en quarts de finale puis créé l'exploit contre Plaisance en demi-finales. Roulers a déjà gagné la Coupe de Belgique cette saison. En championnat, le club occupe la deuxième place des Champions Playoffs après 5 journées à 1 point de Maaseik, qui lui avait infligé sa première défaite de la saison en championnat le 18 mars. Roulers trouvera un sacré client en finale. Modène est le club le plus titré d'Italie, avec 12 'Scudetti'. Sur la scène européenne, le club d'Emilie-Romagne compte 4 Ligue des Champions, 3 Coupes CEV et 5 Challenge Cup. Thomas Rousseaux, évolue à Modène, dont l'effectif comprend aussi un champion olympique 2016, le Brésilien Bruno de Rezende. Le match retour se jouera le 5 avril à Roulers. (Belga)