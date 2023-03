Delhaize - L'annonce des candidats repreneurs est "plus de la com' qu'autre chose", selon le Setca

(Belga) L'annonce de la direction de Delhaize, qui affirme que les 128 magasins intégrés ont au minimum un potentiel candidat repreneur, est "plus de la com' qu'autre chose. C'est un effet de manche", a déclaré mercredi Myriam Delmée, vice-présidente du Setca. "C'est une manière de nous dire 'continuez à vous époumoner, ça ne sert à rien parce qu'on ne changera pas d'avis'. Mais on va continuer."