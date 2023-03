Démission d'un membre influent de la commission anti-pédocriminalité du Vatican

"La commission a appris que le père Hans Zollner avait demandé à être relevé de ses fonctions en tant que membre", a annoncé dans un communiqué le cardinal américain Sean O'Malley, président de cette commission. Cette démission, justifiée par la récente nomination de l'intéressé comme consultant pour le diocèse de Rome et ses autres responsabilités, a été acceptée par le pape "avec ses profonds remerciements pour ses nombreuses années de service", a précisé le cardinal O'Malley. Prêtre jésuite allemand, Hans Zollner, universitaire reconnu et proche conseiller du pape François, est l'un des principaux experts en matière de lutte contre la pédocriminalité au sein de l'Église catholique. Créée en 2014, cette commission composée d'experts religieux et laïcs et intégrée en 2022 à la Curie, le gouvernement du Saint-Siège, a été l'objet par le passé de sévères critiques. En 2016 et 2017, deux de ses membres, le Britannique Peter Saunders et l'Irlandaise Marie Collins, avaient claqué la porte en dénonçant le manque de coopération au Vatican. Malgré les mesures prises par le pape depuis son élection en 2013, comme la levée du secret pontifical sur les violences sexuelles du clergé ou l'obligation de signalement des cas, des associations de victimes estiment que les actions concrètes pour lutter contre ce fléau restent insuffisantes. (Belga)