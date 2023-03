Diables Rouges - Kevin De Bruyne a joué "un chouette match", Yannick Carrasco est confiant pour l'avenir

"Il y a eu beaucoup d'intensité et nous avons très bien joué la première demi-heure", a commenté Kevin De Bruyne au micro de VTM. "On a eu un peu plus difficile ensuite et on s'est cherché un peu par moments en seconde période. On a été mis sous pression dans le dernier quart d'heure, mais c'est bien aussi de l'avoir été. Il y avait de tout dans ce match. C'était bien de voir que nous pouvions dépasser les Allemands pendant une demi-heure. Défensivement, c'était aussi bien verrouillé, nous n'avons pas seulement été bons en possession de balle. La manière de jouer avec le nouveau coach se met déjà bien en place. Il apporte déjà sa touche. On se cherche encore un peu, mais après 8 jours ensemble, je pense que c'est le mieux que l'on pouvait faire." "On a vite appris du nouveau sélectionneur", a confirmé Yannick Carrasco auteur du premier but de la partie dès la 6e minute de jeu. ""Nous avons bien pu construire de l'arrière. Nous étions bien en contre et nous avons bien utilisé les espaces. Nous avons ensuite eu la malchance de ne pas marquer le 0-3 et que les Allemands aient obtenu ce penalty. Cette performance, avec une équipe en construction, avec de jeunes nouveaux joueurs et un nouvel entraîneur, offre de belles perspectives d'avenir." (Belga)