Immobilier: Cofinimmo cède l'immeuble de RTL Belgium à Schaerbeek

L'immeuble en question est situé avenue Jacques Georgin et regroupe des bureaux et des studios de télévision/radio sur une superficie totale d'environ 17.700 m2, tout en offrant environ 340 places de parking. Il a été construit sur mesure en 2007 et est entièrement loué à un seul locataire. La société immobilière ne précise pas le nom du locataire mais il s'agit de RTL Belgium. Dans un communiqué séparé, la société CBRE, qui a conseillé Cofinimmo dans le cadre de la transaction, précise que l'acheteur est la société immobilière française (SCPI) CORUM Origin. "Cette opération s'inscrit pleinement dans la stratégie de rééquilibrage global de notre portefeuille et démontre notre capacité à réaliser des arbitrages d'actifs", explique Jean-Pierre Hanin, CEO de Cofinimmo, cité dans un communiqué. (Belga)