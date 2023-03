Invasion de l'Ukraine - L'Espagne livrera six Leopard à l'Ukraine après Pâques

"Ces six chars de combat (...) seront envoyés en Ukraine après la semaine de Pâques", a-t-elle déclaré à la Chambre des députés, soit à partir du 10 avril. L'Espagne avait annoncé fin février l'envoi de ces chars. Stockés dans une base militaire à Saragosse (nord), ces Leopard 2A4 n'étaient plus utilisés depuis de nombreuses années et ont dû être réparés. L'armée espagnole, qui a formé des militaires ukrainiens à leur utilisation, fait actuellement d'ultimes tests sur ces appareils avant qu'ils ne soient livrés, a précisé la ministre. En visite à Kiev, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez avait annoncé le 23 février que Madrid pourrait en envoyer quatre de plus. "Ces quatre chars supplémentaires devront faire l'objet d'une réparation", a confirmé Mme Robles, sans donner d'indication sur le calendrier de leur futur envoi en Ukraine. L'Allemagne a confirmé lundi avoir livré pour sa part 18 Leopard à Kiev, qui a également reçu récemment des Challengers britanniques. Ces tanks, réclamés depuis longtemps par l'Ukraine, arrivent à temps pour l'offensive de printemps qu'elle prévoit de mener contre l'armée russe. (Belga)