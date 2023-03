La Fevia met en garde contre la perte de compétitivité du secteur alimentaire belge

L'inflation et la hausse des prix de l'énergie qui ont frappé de plein fouet les consommateurs ont également plombé les entreprises du secteur de l'alimentaire belge. La Fevia note que les producteurs n'ont pu répercuter que tardivement l'augmentation des coûts de production sur leur prix, en raison de la réticence des grands distributeurs. Autre problématique visée par la Fédération: un "handicap salarial" de 25% et une "lasagne de taxes" qui renchérissent les produits et nuisent à la compétitivité. Elle craint en outre que le projet d'augmentation de 60 millions d'euros de la taxe sur les emballages et de hausse de la TVA de 6 à 9% empire un peu plus la situation. Si l'alimentaire a réalisé un chiffre d'affaires record de 75,9 milliards en 2022, c'est dû, avant tout, à l'augmentation des prix de vente. Un mécanisme qui pousse les consommateurs à traverser les frontières pour faire leurs courses. L'industrie alimentaire, 1er secteur industriel du pays en termes d'investissements avec deux milliards l'an dernier, demande dès lors au gouvernement fédéral de réduire les coûts salariaux par une baisse structurelle des cotisations patronales de l'ONSS. Une mesure qui favoriserait, selon la Fevia, des investissements dans l'innovation plutôt que dans l'automatisation. Elle demande également aux autorités de ne pas augmenter la TVA sur l'alimentation et de ne pas élargir la cotisation emballage. La Fédération appelle les autorités à prendre en compte la question des achats transfrontaliers avant toute nouvelle mesure touchant le secteur. (Belga)