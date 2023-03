La guérilla de l'ELN tue neuf soldats dans une attaque en Colombie

"Nous avons été informés de la mort de neuf de nos soldats" à El Carmen, dans le département du Norte de Santander (nord-est), a indiqué l'armée dans un communiqué, attribuant l'attaque à l'Armée de libération nationale (ELN). Le président Petro a vivement rejeté cette action, dans un tweet. Sans faire référence à l'ELN, il a estimé que les soldats étaient victimes de "ceux qui aujourd'hui sont absolument éloignés de la paix et du peuple". Selon le bureau du gouverneur du département du Norte de Santander, à la frontière avec le Venezuela, huit autres soldats ont été blessés. La guérilla d'inspiration guévariste, dernier groupe de guérilla reconnu en Colombie, et le gouvernement colombien sont en pourparlers depuis novembre pour tenter de mettre fin à près de six décennies de conflit armé. Le 10 mars les deux parties se sont engagées à entamer des pourparlers en vue d'un cessez-le-feu, au terme du deuxième cycle de négociations de paix au Mexique. Le gouvernement colombien a accordé à l'ELN au cours de ces pourparlers le statut "d'organisation politique armée rebelle", un geste salué par cette guérilla comme indispensable à la poursuite du processus de paix. Un troisième cycle de négociations cette fois-ci à Cuba avait été annoncé sans toutefois en préciser la date. (Belga)