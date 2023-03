Le contemporain Johan Van Mullem bouscule la collection d'art ancien des Musées royaux

De ses figures qui se tordent et s'étirent dans un flou méconnaissable il ne sera pas question dans cette sélection d'une cinquantaine d'oeuvres inédites. Entre peintures, dessins et sculptures, "au format parfois impressionnant", c'est la nature - et son rythme tranquille - qui reprend ses droits, réhabilitée dans la pratique de l'artiste brugeois par la crise sanitaire et ses confinements successifs. "Forcé de ralentir", le Bruxellois d'adoption (né au Congo en 1959) "redécouvre notamment son jardin (intérieur), un nouvel horizon qui lui inspire des univers davantage tournés vers l'extérieur", note l'institution muséale. Une nouvelle palette de couleurs éclot dans le végétal ainsi représenté par Johan Van Mullem, qui manie également les encres de gravure et l'imprimerie. (Belga)