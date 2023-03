Le marché belge du jeu vidéo pèse 582 millions d'euros

Ce recul n'est pas surprenant étant donné que les confinements lors de la pandémie avaient poussé beaucoup de gens vers les jeux vidéo. FIFA 23 ressort comme le jeu le plus vendu en Belgique alors que GTA V, pourtant sorti il y a plusieurs années, figure toujours à la troisième place derrière Call of Duty: Modern Warfare II. La console Nintendo Switch reste la préférée des Belges. Les Xbox Series, PlayStation 5, Nintendo Switch Lite et META Quest 2 complètent le top cinq des consoles les plus vendues l'an dernier en Belgique. Les ventes en ligne continuent à augmenter, ce qui met la pression sur les commerces belges mais "en Europe, la Belgique est l'un des pays qui reste le plus attaché aux ventes physiques", constate David Verbruggen, directeur général de la Video Games Federation Belgium (VGFB), qui fait partie de la coupole BelgianGames. "Les plus grandes opportunités pour le gaming en Belgique résident au niveau des studios", poursuit David Verbruggen. "Nous produisons en Belgique des gens incroyablement bons et pourtant nous en sommes à peine conscients". (Belga)