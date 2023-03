Les entités du pays s'accordent sur un plan de lutte contre la surconsommation d'alcool

C'est le premier plan alcool interfédéral du pays. Il vise à sensibiliser aux dangers liés à une consommation excessive d'alcool, comme le cancer; mieux détecter les excès et faciliter la redirection rapide vers des soins ad hoc; renforcer la prévention et la promotion de la santé; améliorer l'accès aux soins; et réduire les accidents de la route. Plusieurs des 75 actions convenues concernent directement la publicité notamment à l'égard des mineurs. On devrait prochainement voir apparaître un cadre légal interdisant la publicité pour l'alcool à la radio et à la télévision avant et après les programmes destinés principalement aux mineurs, une réglementation limitant la publicité sur internet et sur les réseaux sociaux pour les contenus destinés aux mineurs. Il ne sera plus possible, dans le cadre d'une campagne de promotion pour un produit non alcoolisé, de proposer ou de donner gratuitement des boissons alcoolisées. Seuls la bière et le vin seront vendus aux 16-18 ans. Le plan prévoit d'interdire la vente d'alcool la nuit dans les magasins le long des autoroutes, entre 22h00 et 07h00, et en permanence dans les distributeurs automatiques et dans les magasins des hôpitaux. Le gouvernement fédéral veut par ailleurs élaborer un trajet de soins alcool, spécifiquement pour le groupe cible des adolescents et des jeunes adultes, en coopération avec les partenaires du réseau Soins de santé mentale. Un registre transversal de transparence ou registre des lobbies sera mis en place au sein du gouvernement fédéral. Ce registre mentionnera tous les contacts avec, entre autres, l'industrie de l'alcool. (Belga)