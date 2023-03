Ligue des Champions féminine - Le FC Barcelone premier demi-finaliste

La première période a été un monologue des Barcelonaises, qui ont ouvert la marque par la Suédoise Fridolina Rolfo (11e, 1-0). Sur un ballon perdu, Mapi Leon a doublé l'écart d'une puissante frappe du gauche (33e, 2-0) et Rolfö a alourdi la note sur un centre de la droite (45e+2, 3-0).. A peine revenue des vestiaires, Asisat Oshoala a inscrit son cinquième but dans cette compétition (46e, 4-0). D'un coup de tête (54e, 5-0), Patri Guijarro a anéanti la Roma, qui a sauvé l'honneur par Annamaria Serturini (58e, 5-1). A 21 heures, Arsenal tentera de remonter le handicap d'un but concédé à l'aller au Bayern Munich. Jeudi à 18h45, Wolfsburg recevra le Paris S-G, qu'il a battu 0-1 au Parc des Princes. (Belga)