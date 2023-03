Malgré la crise énergétique et l'inflation, les Belges ont davantage dépensé en ligne

Les chiffres de 2022 dépassent en outre ceux de 2020, année marquée par les confinements et à une recrudescence de l'e-commerce. Il y a ainsi eu 34% d'achats en ligne supplémentaires, pour une valeur en hausse de 43% (14,7 milliards d'euros contre 10,3 milliards). Par rapport à il y a cinq ans, le nombre d'achats en ligne a même augmenté de 75%. Au cours du dernier trimestre de l'an dernier, le montant moyen des dépenses sur internet était de 537 euros. C'est 14% de plus que pour la même période de l'année précédente. Selon le BeCommerce Market Monitor, 8,5 millions de Belges ont fait des achats en ligne en 2022 et 12% de l'ensemble des dépenses (physiques et sur internet) ont été effectués en ligne en 2022, soit le même pourcentage qu'en 2020. Ce sont principalement les dépenses pour les services qui ont contribué à la croissance l'an dernier, avec une hausse de 53% par rapport à 2021, pour atteindre 6,7 milliards d'euros. Deux tiers (66%) des services ont été achetés en ligne (billets d'avion, hébergement, billets d'événements, etc.). La part des achats en ligne par rapport au marché total a fluctué entre 13,2% en 2020, 12,4% au 4e trimestre 2021 et 12% au 4e trimestre 2022. "On aurait pu penser qu'après le Covid-19, nous reviendrions à des achats plus physiques et que la part retomberait à environ 5%, mais cela ne s'est pas produit", note BeCommerce. (Belga)