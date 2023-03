NBA - Golden State écarte la Nouvelle-Orléans et réintègre le top 6 à l'Ouest

Malmenés en première mi-temps face à une équipe des Pelicans adroite à distance, les Warriors ont inversé la tendance après le repos dans le sillage de Stephen Curry, auteur de 39 points. Jordan Poole et Klay Thompson ont eux ajouté respectivement 21 et 17 points pour les champions en titre qui retrouvent le top 6 de la conférence Ouest, qui se qualifie directement pour les playoffs. Derrière, les Pelicans restent eux dans le 'play-in', le barrage pour les deux derniers tickets pour les playoffs pour les équipes classées entre la 7e et la 10e place. La Nouvelle-Orléans se classe 8e, juste derrière Minnesota et devant les Los Angeles Lakers et Oklahoma City, surpris sur son parquet contre Charlotte (134-137). En haut de classement, Memphis, déjà qualifié pour les playoffs, a signé une septième victoire de rang face à Orlando (113-108) et conforte sa deuxième place à l'Ouest derrière Denver. À l'Est, Boston, 2e, a manqué une occasion de se rapprocher de la première place occupée par Milwaukee après sa défaite 130-111 à Washington. Cleveland, 4e, est lui aussi passé à côté d'une chance de se rapprocher de la 3e place de Philadelphie, avec une défaite 120-118 à Atlanta. Les Hawks eux remontent à la 8e place et se relancent dans la course au top 6, tout comme Toronto, 9e, vainqueur de Miami, 7e (106-92). (Belga)