Passé colonial - Le comité de bioéthique recommande d'interdire le commerce des restes humains

"Nous demandons que ces restes soient traités avec respect", a expliqué l'un des auteurs de l'avis, Philippe Lardinois. Trois musées (l'Africa Museum, le musée des Sciences naturelles et les Musées royaux d'art et d'histoire) ont saisi le comité d'une demande d'avis. Que ce soit ces musées ou d'autres, des universités ou des collections privées, plusieurs établissements en Belgique disposent de restes humains issus de fouilles archéologiques, acquis ou appropriés par la force durant la période coloniale ou encore achetés par des collectionneurs. A ce jour, ces restes, notamment des crânes, n'ont pas de statut alors qu'ils sont au centre d'un enjeu particulier de mémoire et de restitution mis à l'avant-plan par les débats récents sur la période coloniale. Le comité a formulé 13 recommandations touchant par exemple à leur exposition qui doit respecter des principes de dignité et poursuivre un objectif scientifique. Pour le cas des restes issus des pays colonisés, le comité se montre plus catégorique. Ceux-ci "ont été collectés dans un contexte de violence et dans le but d'établir une hiérarchie des races pour justifier la domination du colonisateur (racisme 'scientifique'). Au regard de ces éléments, le Comité est d'avis qu'il n'est pas justifié qu'ils puissent encore être exposés dans nos musées", dit-il. La restitution et le rapatriement des restes humains ne peut se faire dans un cadre strictement administratif mais doit reposer sur un dialogue avec les pays concernés au vu de l'importance que revêt le culte des ancêtres dans certaines sociétés. Quant aux restes que personne ne réclamerait, ils pourraient être déposés dans un lieu de mémoire, estime le comité. (Belga)