Pensions à la Chambre - La proposition de commission d'enquête du PTB est rejetée

La Chambre a décidé de retirer les décisions qui ont mis en place ce système contournant la loi Wijninckx et de récupérer les montants indûment versés. Elle a également transmis le dossier au parquet et s'est déclarée partie lésée. Les communistes veulent toutefois aller plus loin mais ont recueilli le soutien du seul Vlaams Belang. À leurs yeux, il est important de sortir du huis-clos du Bureau de la Chambre dans ce dossier et de faire la clarté publiquement sur ce système. Le député Raoul Hedebouw a interpellé en particulier les écologistes qu'il a distingué du lot à propos des pratiques politiques. "Dix ans, quinze ans ont passé et ça ne progresse toujours pas assez. C'est parce qu'il n'y a pas assez de pression de l'extérieur", a souligné M. Hedebouw. Mais aux yeux de ses collègues, il n'est pas indiqué que le parlement enquête sur lui-même. Qui plus est, la justice a été saisie du dossier, ont-ils fait remarquer. (Belga)