Plan alcool: "un pas important dans la bonne direction", dit la Fondation contre le cancer

"Ce plan alcool est un pas important dans la bonne direction", a réagi le Dr Didier Vander Steichel, directeur médical à Fondation contre le cancer. "Même si l'OMS place le tabac et l'alcool sur le même pied en prônant la consommation zéro, le lien entre l'alcool et le cancer n'est pas encore assez connu au sein du grand public. C'est pour cette raison que nous avions lancé il y a plusieurs années la tournée minérale." Pour la Fondation contre le cancer, les 75 mesures adoptées sont appréciables, mais cela reste insuffisant. "Il y a encore beaucoup de choses à faire en matière de publicité et d'accessibilité aux mineurs. Ce texte est un compromis, ce qui est habituel en Belgique", a estimé le Dr Vander Steichel. Le plan alcool prévoit que seuls la bière et le vin seront vendus aux 16-18 ans. Toutes les autres boissons (spiritueux), y compris les vins fortifiés, ne pourront être vendues qu'aux personnes de plus de 18 ans. "C'est l'alcool en tant que tel et non le type de boissons qui pose problème pour la santé. On pense communément que boire une bière est moins nocif qu'un alcool fort: c'est faux", a précisé le directeur médical de la Fondation contre le cancer. (Belga)