Procès des attentats à Bruxelles - L'audience de jeudi sera consacrée aux témoins de contexte

Jeudi, la cour entendra en matinée des membres du RCCU (Regional Computer Crime Units) ainsi qu'un professeur en géopolitique qui reviendra sur la situation en Syrie. Il était également prévu qu'un islamologue de la police vienne ajouter sa pierre au procès, mais son témoignage a une nouvelle fois été postposé. L'après-midi, il sera question de radicalisation. Deux criminologues, de l'UCLouvain et de l'ULB, aborderont la question sur l'angle de la criminologie, tandis qu'un psychiatre viendra ensuite compléter le tableau avec l'aspect psychologique. Lundi après-midi, après les derniers témoignages des victimes, commencera donc l'interrogatoire croisé des accusés. Cette séquence devrait durer deux semaines, avec de possibles audiences le vendredi alors qu'il s'agit normalement d'un jour de relâche. Dix hommes sont accusés dans le procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Oussama Atar, qui serait mort en Syrie, fait défaut. Huit autres - Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Sofien Ayari, Bilal El Makhoukhi, Hervé Bayingana Muhirwa, Ali El Haddad Asufi et Smail Farisi - sont accusés de participation aux activités d'un groupe terroriste, d'assassinats terroristes sur 32 personnes et de tentatives d'assassinat terroriste sur 695 personnes. Le neuvième, Ibrahim Farisi, ne doit répondre que de participation aux activités d'un groupe terroriste. (Belga)