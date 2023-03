Procès des attentats à Bruxelles - Les témoignages des victimes touchent progressivement à leur fin

Parmi les victimes qui s'exprimeront mercredi est attendue Karen Northshield, une Américaine grièvement blessée lors de l'attentat à l'aéroport de Zaventem. Elle se présentera dans l'après-midi. Plusieurs survivants de l'attentat de Maelbeek prendront également la parole, dont Patricia Mercier et Sandrine Couturier, qui se trouvaient dans la deuxième voiture du métro, à quelques mètres du kamikaze Khalid El Bakraoui. Mercredi devait normalement constituer la dernière journée de témoignage des victimes, mais la présidente de la cour d'assises, Laurence Massart, a déplacé à lundi matin deux victimes qui devaient normalement s'exprimer mardi après-midi. Deux autres victimes ayant demandé tardivement à pouvoir venir témoigner ont également été ajoutées pour la matinée de lundi. Jeudi, des experts en géopolitique, en criminologie et en psychiatrie (pour évoquer le processus de radicalisation) seront entendus. Lundi après-midi, après les derniers témoignages des victimes, commencera donc l'interrogatoire croisé des accusés. Cette séquence devrait durer deux semaines, avec de possibles audiences le vendredi alors qu'il s'agit normalement d'un jour de relâche. Dix hommes sont accusés dans le procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Oussama Atar, qui serait mort en Syrie, fait défaut. Huit autres - Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam, Sofien Ayari, Bilal El Makhoukhi, Hervé Bayingana Muhirwa, Ali El Haddad Asufi et Smail Farisi - sont accusés de participation aux activités d'un groupe terroriste, d'assassinats terroristes sur 32 personnes et de tentatives d'assassinat terroriste sur 695 personnes. Le neuvième, Ibrahim Farisi, ne doit répondre que de participation aux activités d'un groupe terroriste. (Belga)