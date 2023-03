Procès des attentats à Bruxelles - "Ni les assurances, ni l'Etat ne semblent vouloir prendre la mesure du préjudice subi"

A côté des symptômes de stress post-traumatique persistants, qui l'obligent à travailler quasi exclusivement en télétravail, Leila Maron souffre d'acouphènes et d'hyperacousie, de fatigue chronique. "C'est difficile à vivre ce sentiment qu'ils ont réussi à nous atteindre, malgré notre volonté d'arriver à nous en sortir", a-t-elle déclaré à la cour. "Ils ont fait de nous des victimes, pour avoir été au mauvais endroit au mauvais moment. Ils ont initié une perte de confiance en cet Etat, qui ne méritait pas qu'on trinque à sa place." Sept ans plus tard, son constat est limpide: "L'Etat a failli, il n'a pas réussi à protéger ses citoyens. Il nous a oubliés et (...) se dédouane encore à de nombreux égards, notamment en remettant la responsabilité sur les assurances." Des assurances au sujet desquelles, à l'instar de nombreuses autres victimes venues témoigner devant la cour, Leila Maron n'a pas grand-chose de positif à dire. "Leur expertise, c'est de respecter le moins possible les victimes et leurs droits." Des inepties, elle en a trop entendues, comme ces commentaires sur ses difficultés à tomber enceinte alors qu'il suffisait "qu'elle arrête de ressasser", ou son supposé manque d'ambition professionnelle puisqu'elle travaille dans une mutualité. "Le système est gangréné par l'argent, le but est de donner le moins possible", et qu'importe l'indécence et le manque de respect des experts envoyés, a-t-elle déclaré. (Belga)