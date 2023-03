Trois suspects arrêtés dans l'enquête bruxelloise sur des projets d'attentats

Les trois suspects ont été inculpés de participation aux activités d'un groupe terroriste. L'un des trois a également été inculpé de préparation d'une infraction terroriste et de diffusion d'un message dans l'intention d'inciter à commettre une infraction terroriste. Ils comparaîtront tous les trois le 3 avril devant la chambre du conseil de Bruxelles. Huit personnes avaient été interpellées lundi soir dans deux enquêtes sur des projets d'attentat en Belgique : trois dans le cadre d'une enquête menée par un juge d'instruction bruxellois et cinq dans une enquête similaire menée par un juge d'instruction d'Anvers. Du côté de l'enquête anversoise, quatre des cinq personnes interpellées ont été placées sous mandat d'arrêt. Le cinquième individu a été libéré sous conditions, avait déjà communiqué le parquet fédéral. Le quatuor a été inculpé de participation aux activités d'un groupe terroriste, de préparation d'une infraction terroriste, de diffusion d'un message dans l'intention d'inciter à commettre une infraction terroriste et de tentative d'assassinat dans un contexte terroriste. Tous quatre comparaîtront le 3 avril devant la chambre du conseil d'Anvers. (Belga)