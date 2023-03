WTA Miami - Aryna Sabalenka, 2e mondiale, éliminée en quarts de finale par Sorana Cirstea

La Bélarusse de 24 ans, victorieuse à l'Open d'Australie et qui restait sur une défaite en finale d'Indian Wells, où la Kazakhe Elena Rybakina a pris sa revanche de Melbourne, a été trahie par trop d'irrégularités dans son jeu, ayant engendré beaucoup de nervosité, et vice-versa. Plus constante et solide dans les échanges, Cirstea, qui a aussi eu le scalp de Caroline Garcia (WTA 4) au 2e tour, a profité de la fébrilité de son adversaire au service et en revers, parvenant à la breaker à deux reprises pour empocher la première manche en 36 minutes. Après avoir encore cédé son service au début du deuxième set, la Bélarusse s'est ressaisie en débreakant, sa puissance se doublant enfin d'un peu de précision. Mais ce ne fut que momentané, car elle a encore cédé sur son engagement, offrant un nouveau break à sa rivale sur sa sixième double faute. La Roumaine de 32 ans n'a pas manqué ensuite d'en conclure, atteignant pour la deuxième fois seulement le dernier carré d'un tournoi de cette catégorie. (Belga)