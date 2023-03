Arrestation d'un journaliste américain du Wall Street Journal pour espionnage en Russie

"Le FSB a déjoué l'activité illégale du correspondant accrédité (...) du bureau moscovite du journal américain Wall Street Journal, le citoyen des États-Unis, Evan Gershkovich", a indiqué le service fédéral de sécurité russe dans un communiqué cité par les agences russes. Il est "soupçonné d'espionnage au profit des États-Unis" et de collecter des informations "sur une entreprise du complexe militaro-industriel" russe. Avant de rejoindre le quotidien américain en 2022, Evan Gershkovich était un correspondant de l'AFP à Moscou et avant cela du journal en langue anglaise Moscow Times. Parfaitement russophone, le journaliste de 31 ans est d'origine russe et ses parents sont installés aux États-Unis. (Belga)