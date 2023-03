Athix retire de la vente du sucre de coco de la marque Racines Bio

Le retrait concerne des sachets de 480 grammes, vendus du 20 mai 2022 au 28 mars 2023 dans plusieurs commerces en Wallonie et à Bruxelles. Leur numéro de lot est le F00401CS PA et leur date de durabilité minimale (DDM) le 03 juillet 2023. Le distributeur conseille de ne pas consommer le produit en cas d'allergie aux sulfites, et de le ramener dans le point de vente où il a été acheté. Les personnes non allergiques peuvent quant à elles continuer à le consommer sans aucun risque. Les consommateurs désirant des informations complémentaires peuvent appeler le 0476/71.63.78 ou écrire à l'adresse info@athixbio.com. (Belga)