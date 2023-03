ATP Miami - Karen Khachanov rejoint Daniil Medvedev en demi-finales

Il n'a éprouvé aucune difficulté à se défaire en quarts de finale de l'Argentin Francisco Cerundolo (ATP 31/N.25) en deux manches 6-3 et 6-2. Le duel n'a duré que 1 heure et 15 minutes. Avant cette année, Khachanov, 26 ans, tombeur de Stefanos Tsitsipas (ATP 3/N.2) en huitièmes de finale, n'avait jamais franchi le 2e tour à Miami en six participations. Plus tôt dans la journée, Medvedev avait éliminé le qualifié américain Christopher Eubanks, 119e mondial, 6-3 et 7-5 en 1h29. Dans la première moitié de tableau, l'Italien Jannik Sinner (ATP 11/N.10) attend le vainqueur du dernier quart de finale programmé jeudi. Il oppose le N.1 mondial et tenant du titre l'Espagnol Carlos Alcaraz (N.1) à l'Américain Taylor Fritz (ATP 10/N.9). (Belga)