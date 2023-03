Championnats du monde juniors de gymnastique - Yelena Devreker et Hanne Degryse en finale du concours général, la Belgique termine 10e

La Japonaise Sara Yamaguchi a terminé première de ces qualifications avec 52.065 points. La finale se déroulera vendredi soir. Au classement par équipes, la Belgique se classe 10e (97.231). La victoire est revenue au Japon (104.230) devant les États-Unis (102.198) et l'Italie (101.996). Devreker a obtenu 12.933 au saut, 11.966 aux barres asymétriques (21e), 11.933 à la poutre (18e), 11.900 au sol (42e), Degryse a marqué 12.066 (20e) aux barres asymétriques, 10.466 (66e) à la poutre, 12.533 au sol (11e et 2e réserve pour la finale) et 12.300 au saut. Baert a fini 26e aux barres asymétriques (26e), 31e à la poutre (11.600), 64e au sol (11.400) et récolté 11.600 au saut. (Belga)