Charleroi-Malines arrêté - OHL, Anderlecht, le Cercle Bruges et Westerlo vont aussi devant la CBAS

Le KV Malines avait annoncé cette même démarche dès le 23 mars. Le parquet de l'Union belge a aussi décidé de faire appel de la décision de faire rejouer le match interrompu à moins de quine minutes de la fin de la rencontre. La CBAS va étudier le dossier le 7 avril à huis clos et rendra une décision "le plus vite possible". Les quatre clubs, qui se sont portées parties lésées peuvent faire appel en raison de leur "intérêt légitime". Ils sont en lice, tout comme Charleroi, pour une place en play-off 2, et le fait que ce match soit rejoué ou non aura également un impact sur eux. Les trois points que Charleroi peut éventuellement récolter lors de ce match peuvent s'avérer cruciaux à la fin de la phase régulière du championnat. Le Conseil disciplinaire de l'Union belge de football avait décidé le 17 mars que la rencontre devait être rejouée dans son intégralité suite à un vice de procédure. L'arbitre Jan Boterberg avait interrompu le match en raison des incidents provoqués par des supporters de Charleroi. Le Conseil disciplinaire a estimé que la décision, prise par l'arbitre Boterberg en collaboration avec l'équipe de sécurité, avait été prise trop rapidement. (Belga)