Colombie: arrestation de 52 personnes liées au trafic international de drogues

Parmi les personnes arrêtées, 34 font l'objet d'"ordres d'extradition valides", a déclaré le ministre de la Défense Iván Velásquez. Après deux ans d'enquête, les autorités colombiennes ont mis la main sur ces suspects lors d'une opération qui a duré deux mois, et saisi "quatre tonnes de cocaïne d'une valeur de 134 millions de dollars", a-t-il ajouté. Dans un communiqué, le ministère de la Défense a indiqué que les personnes arrêtées "étaient liées à des organisations internationales mexicaines telles que le Cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, les Zetas ainsi que des organisations européennes comme le Clan Devesa". Un citoyen slovaque, Michal Pis, accusé de commercialiser des méthamphétamines dans son pays, en République tchèque et en Allemagne, figure sur la liste des personnes arrêtées. De même que les Mexicains Carlos Omar Félix et Silvano Francisco Mariano, accusés de participer au trafic du fentanyl à destination du marché américain. Malgré 40 ans de lutte contre la drogue, la Colombie reste le premier producteur de cocaïne au monde et les Etats-unis, le premier pays consommateur. En Colombie, les narcotrafiquants, guérilleros et agents de l'Etat s'affrontent dans un conflit armé qui a fait plus de neufs millions de victimes en cinquante ans. (Belga)