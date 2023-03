Delhaize - Une septantaine de magasins en gestion propre ouverts

La direction de Delhaize a annoncé vouloir franchiser l'ensemble de ses 128 magasins en gestion propre, ce qui a suscité une levée de bouclier des syndicats et l'incompréhension parmi les travailleurs. La protestation reste plus vive en Wallonie et à Bruxelles. Sur les 72 magasins ouverts jeudi, 65 se trouvent au nord du pays, selon le porte-parole de Delhaize. En Wallonie, seuls sept des 41 magasins en gestion propre du groupe sont ouverts alors qu'à Bruxelles, les 22 supermarchés sont fermés. "Cela fonctionne normalement au niveau logistique, à cet égard, c'est calme depuis déjà plusieurs jours", indique-t-on encore. (Belga)