Des vacances scolaires et un mois de mai prometteurs pour le tourisme dans l'est du pays

Les touristes flamands restent majoritaires pour tous les types d'hébergements, puis viennent les wallons. Les voyageurs venant des Pays-Bas et d'Allemagne arrivent respectivement en troisième et quatrième positions. En revanche, on enregistre assez peu de clients français, du Grand-Duché du Luxembourg et de Grande-Bretagne. La plupart des visiteurs ont effectué leur réservation directement auprès des établissements de séjour, par mail ou par téléphone. Les plateformes de réservation en ligne arrivent en seconde place. "Si on analyse la composition démographique de la clientèle touristique des Cantons de l'Est, il s'avère que les couples vont plutôt à l'hôtel ou en chambre d'hôtes et que les familles préfèrent les gites et meublés de vacances", détaille l'agence du tourisme qui souligne que l'influence des vacances scolaires wallonnes sur le taux de réservations en mai est plutôt minime. (Belga)