Deutsche Bahn: perte d'1 Md EUR attendue en 2023 après un retour à la rentabilité en 2022

Deutsche Bahn a dégagé l'an dernier un bénéfice d'exploitation de 1,3 milliard d'euros contre une perte de près de 2,8 milliards en 2021, selon un communiqué. Cette performance accompagne un retour remarqué des passagers dans les trains après la phase aiguë du Covid-19, mais s'explique essentiellement par la rentabilité record dans l'activité logistique. Mais en raison de "la forte inflation et des milliards d'avances pour les améliorations d'infrastructures, Deutsche Bahn s'attend à une perte d'exploitation d'environ un milliard d'euros pour l'exercice en cours", poursuit le communiqué. Par ailleurs, un mouvement de grève massif a paralysé le secteur des transports lundi en Allemagne, dont le rail, à l'appel de syndicats qui font monter la pression pour obtenir des hausses de salaire face à l'inflation. En 2022, le retour aux bénéfices est dû à la filiale dans le transport international Schenker dont le bénéfice a doublé sur un an à 1,8 milliard d'euros. Il fait plus que compenser les pertes de l'activité transports sur rail tant pour les passagers que le fret (DB Cargo). Les ventes totales, à 56,3 milliards d'euros, ont augmenté de 19%, grâce au retour des passagers dans les trains longue distance. Sur ce créneau, "plus de 150 millions de passagers" sont attendus cette année, selon Deutsche Bahn, en dépit de retards chroniques, de grèves et de pannes qui mettent les voyageurs à rude épreuve. En 2022, seuls 65,2% des trains longue distance sont arrivés à l'heure, une baisse de 10 points de pourcentage sur un an. (Belga)