Etats-Unis: un train transportant de l'éthanol déraille, la population évacuée

Le train, opéré par la compagnie ferroviaire Burlington Northern Santa Fe (BNSF), a déraillé vers 01H00 (08H00 en Belgique) dans le bourg de Raymond, dans le Minnesota. "Les pompiers de Raymond et de plusieurs villes des alentours se sont rendus sur les lieux où plusieurs des wagons-citernes ayant déraillé avaient pris feu", a indiqué dans un communiqué le shérif du comté de Kandiyohi, Eric Tollefson. Ces wagons transportaient "une forme d'éthanol", et d'autres du sirop de maïs. Un ordre d'évacuation a été émis pour les personnes résidant à environ 800 mètres de la zone du déraillement et les déplacements vers la ville de Raymond sont déconseillés, ajoute le communiqué. Aucun décès ni blessé n'est à déplorer, selon le ministre des Transports Pete Buttigieg, qui a indiqué dans un tweet suivre la situation "de près". Cet accident intervient deux mois après le déraillement d'un autre train de fret à East Palestine, dans l'Ohio, qui avait provoqué un énorme incendie et l'évacuation de centaines de personnes. Ce train transportait entre autres du chlorure de vinyle, un produit chimique cancérigène et très inflammable utilisé dans la fabrication du plastique. La réaction des autorités, qui avaient procédé à des rejets "contrôlés" de chlorure de vinyle pour éviter une possible explosion, libérant des fumées toxiques, avait été très critiquée, les habitants rapportant souffrir de nausées et maux de tête notamment. Une enquête est toujours en cours. Les déraillements sont courants aux Etats-Unis, où 1.164 trains ont déraillé en 2022, soit 3 par jour en moyenne, selon les services ferroviaires. (Belga)