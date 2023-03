Glissement de terrain en Equateur: le bilan monte à 14 morts

Un gigantesque pan de montagne s'est détaché dans la nuit de dimanche à lundi et s'est abattu sur un quartier périphérique de cette ville de 45.000 habitants dans la province de Chimborazo, à environ 300 km au sud de Quito. L'éboulement a par ailleurs fait 33 blessés, et 163 maisons ont été affectées, selon le dernier bilan fourni par le Secrétariat national de gestion des risques (SNGR). Sur place, les secouristes et les proches des disparus continuent à creuser lentement mais sans relâche dans la boue, déterrant objets personnels, vêtements et photographies. Mais les services de secours ont averti que la probabilité de retrouver des survivants était quasiment nulle, trois jours après la catastrophe. Le gouvernement a mis en place trois abris pour les personnes ayant perdu leur logement, et a ordonné l'évacuation de quelque 600 maisons proches de la zone du désastre. Ce secteur était en "alerte jaune" depuis le mois de février en raison des précipitations. Frappé par de fortes pluies qui ont provoqué de nombreuses inondations, l'Equateur a déclaré la semaine dernière l'état d'urgence dans 13 des 24 provinces du pays, afin de mobiliser les ressources nécessaires pour venir en aide aux personnes touchées. Avant la coulée de boue, l'Equateur déplorait déjà 22 morts et plus de 6.900 habitations touchées par les intempéries. (Belga)