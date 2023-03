Invasion de l'Ukraine - Fin de la formation aux États-Unis de soldats ukrainiens au système antiaérien Patriot

L'exécutif américain avait annoncé fin 2022 la livraison de ce système perfectionné de missiles sol-air à Kiev, qui le réclamait depuis longtemps pour contrer les attaques de la Russie. "Cette semaine, 65 soldats de la défense antiaérienne ukrainienne ont terminé leur formation au Patriot à Fort Sill, dans l'Oklahoma, et sont désormais de retour en Europe", a déclaré le porte-parole du ministère américain de la Défense, le général Pat Ryder. Ils vont bénéficier de systèmes Patriot donnés à l'Ukraine par les États-Unis, l'Allemagne et les Pays-Bas, a-t-il ajouté. Plus de 7.000 militaires ukrainiens ont été formés par l'armée américaine depuis le début de l'invasion russe, a-t-il ajouté. Les missiles Patriot sont notamment capables d'abattre des missiles de croisière, des missiles balistiques de courte portée et des avions, à une altitude nettement supérieure à celle des systèmes de défense qui avaient été fournis jusque-là. (Belga)