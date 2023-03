Invasion de l'Ukraine - Le chef de la diplomatie russe présidera en avril une réunion de l'ONU à New York

"Un autre événement clé de la présidence russe sera le débat public de haut niveau du Conseil (de sécurité) sur +Un multilatéralisme efficace à travers la défense des principes de la Charte des Nations unies+. Cette réunion sera présidée par le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov", a déclaré à la presse sa porte-parole, Maria Zakharova. Elle a indiqué que M. Lavrov comptait également présider une session de débats sur le Moyen-Orient le 25 avril. Plus tôt jeudi, l'Ukraine avait qualifié la future présidence russe du Conseil de sécurité de l'ONU de "mauvaise blague". "La Russie a usurpé son siège; elle mène une guerre coloniale; son président est un criminel de guerre recherché par la CPI pour enlèvement d'enfants", avait fustigé son ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba. La Russie doit prendre la tête de l'organe exécutif des Nations unies à partir de samedi, et ce pour un mois, succédant au Mozambique. A l'ONU, la Russie dit faire face à "l'Occident collectif", qui l'a mise au ban des nations mondiales depuis le lancement de son offensive militaire en Ukraine en février 2022. La dernière visite de M. Lavrov aux Nations unies à New York remonte à septembre dernier, lors de l'Assemblée générale. (Belga)